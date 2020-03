Um das Coronavirus in Deutschland einzudämmen, haben mehrere Bundesländer Ausgangsbeschränkungen angekündigt.

Bayern verhängte vorläufig für zwei Wochen entsprechende Maßnahmen. Demnach sind Menschenansammlungen nicht mehr erlaubt. In Kliniken, Alten- und Behinderteneinrichtungen gilt ein generelles Besuchsverbot. Ministerpräsident Söder erklärte, Sport und Spaziergänge seien draußen weiterhin möglich, aber nur allein oder mit der Familie. Auch der Weg zum Arbeitsplatz, zum Lebensmittelmarkt oder zum Arzt werde nicht beschränkt. Nach Bayern will auch das Saarland zur Eindämmung des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen durchsetzen.



Die Hansestadt Bremen untersagte von morgen an die Einnahme von Speisen in Gaststätten. Das kündigte Innensenator Mäurer an. Dies bedeute nicht, dass die Betriebe schließen müssten, betonte der SPD-Politiker.



Die rheinland-pfälzische Landesregierung verfügte laut dpa die Schließung aller Gaststätten und verbot Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Das habe Ministerpräsidentin Dreyer in Mainz mittgeteilt.



Wie der Hessische Rundfunk berichtet, sollen in dem Bundesland die Restaurants und Gaststätten ab morgen mittag geschlossen werden. Das habe die Staatskanzlei in Wiesbaden mitgeteilt.



Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann kündigte an, Zusammenkünfte von Gruppen auf öffentlichen Plätzen zu verbieten. Es dürften sich maximal noch drei Personen versammeln, meldet Reuters. Durchreisen von Personen aus Corona-Risikogebieten seien untersagt. Alle Restaurants und Gaststätten würden ab Samstag geschlossen. Sie dürften nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen