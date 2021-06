Angesichts der stabilen Infektionslage und fallender Inzidenzen hat Bayern umfangreiche Lockerungen in der Corona-Pandemie angekündigt.

Ministerpräsident Söder sagte nach einer Kabinettssitzung in München, dies werde auch möglich, weil immer mehr Menschen geimpft seien. Es sei jetzt an der Zeit, mehr Normalität zu ermöglichen. Ab Montag werde der Katastrophenfall aufgehoben und die Kontaktmöglichkeiten im privaten Bereich würden erleichtert. Auch für Schülerinnen und Schüler soll es je nach Infektionsgeschehen Präsenzunterricht geben.



Ebenso lockern andere Bundesländer die in der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen. Mecklenburg-Vorpommern empfängt wieder auswärtige Touristen. Voraussetzung ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses. In Berlin und Hamburg können Restaurants und Kneipen negativ getestete Gäste in Innenräumen bewirten. In Berlin ist für die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben kein Test mehr nötig, das gleiche gilt für das Einkaufen. Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser dürfen mit Testpflicht und Hygienekonzept wieder öffnen. Möglich ist auch wieder Sport im Freien ohne Zahlenbeschränkung, sofern die Teilnehmer negative Corona-Tests vorlegen können. Fitness-, Sport- und Tanzstudios öffnen mit Termin und Testpflicht.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.