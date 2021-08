Bei der Einschätzung der Corona-Lage wollen sich neben Baden-Württemberg und Niedersachsen auch weitere Bundesländer nicht mehr ausschließlich nach den reinen Inzidenzwerten richten.

Das sei das Ergebnis einer Befragung, die man durchgeführt habe, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Die Landesregierungen prüften demnach neben der Impfquote auch Kriterien wie die Möglichkeiten der Kontaktnachverfolgung und die Situation in den Krankenhäusern oder die Impfquote heranzuziehen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, unterstützt das Vorgehen. Eine hohe Sieben-Tage-Inzidenz reiche nicht mehr aus, um damit Corona-Beschränkungen zu begründen, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Außerdem sei der Wert durch die Teststrategie beeinflussbar. Die Inzidenz solle lediglich noch als Frühwarnwert bei der Bewertung der Lage in Betracht gezogen werden. Zuletzt hatten sich mehrere Experten ähnlich geäußert.



Baden-Württemberg hatte beschlossen, ab Montag von der Inzidenz als Bezugswert abzukehren. Niedersachsen kündigte an, weitere Bewertungsmaßstäbe in seine Corona-Verordnung aufzunehmen. Beim jüngsten Bund-Länder-Treffen hatte es zu diesem Thema keine Einigung gegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.