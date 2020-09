Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden.

Die Zahl liege im unteren zweistelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Zudem seien mehr als 120 Anzeigen aufgenommen worden, vor allem wegen nicht eingehaltener Abstände oder Weigerungen eine Corona-Maske zu tragen. Mehr als 20 Menschen wurden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.



Zu der gestrigen Kundegebung auf der Theresienwiese in München waren doppelt so viele Menschen gekommen wie von den Organisatoren der Initiative "Querdenken 089" angekündigt. Die Polizei sprach von etwa 10.000. Auch an dem zuvor abgebrochenen Demonstrationszug durch die Innenstadt hatten deutlich mehr Menschen teilgenommen als zugelassen waren. In der Spitze waren es 3.000 statt der erlaubten 500.



Auch in Wiesbaden und Hannover gab es gestern Proteste.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.