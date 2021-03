Im Ruhrgebiet haben weitere Städte angekündigt, dass sie in der Pandemie von den Beschränkungen einer sogenannten Notbremse abweichen und stattdessen eine Teststrategie umsetzen wollen.

Auf der Internetseite der Stadt Duisburg heißt es, an vielen dezentralen Standorten im Stadtgebiet würden mittlerweile Schnelltests angeboten. Der Krisenstab habe in Abstimmung mit dem Land beschlossen, diese Option zu nutzen. Ein Sprecher der Stadt Herne erklärte, man wolle diese Möglichkeit so schnell wie möglich umsetzen, um Gewerbetreibenden Sicherheit zu geben. Auch die Stadt Mülheim an der Ruhr hat beantragt, von der neuen Testoption Gebrauch zu machen. Zuvor hatten unter anderem Wuppertal und der Rhein-Erft-Kreis angekündigt, eine Teststrategie umzusetzen.



Grundlage der Ausnahmen ist eine Genehmigung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Demnach soll es möglich sein, mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest etwa mit Termin einzukaufen oder ein Museum zu besuchen - auch bei einer Wocheninzidenz von über 100 in den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten.



Erwartet wird, dass das Thema am Mittag auch in der Bürgerdiskussion mit Bundesgesundheitsminister Spahn zur Sprache kommt. Die Veranstaltung wird ab 14 Uhr im Internet übertragen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.