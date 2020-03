Im Bemühen das Coronavirus einzudämmen, halten sich die Menschen weitgehend an die von einigen Städten und Bundesländern erlassenen Ausgangsbeschränkungen.

Wie der bayerische Innenminister Herrmann dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, standen in der Öffentlichkeit lediglich ein paar Jugendliche zusammen und feierten kleinere Partys. Die Polizei habe diese nun verbotenen Versammlungen jedoch aufgelöst. Ansonsten seien die Straßen, Plätze und Parks in den Städten leer gewesen. Vereinzelt seien Spaziergänger sowie Sporttreibende anzutreffen gewesen, was aber ja weiterhin erlaubt sei, erklärte Herrmann. Das Saarland meldete rund 20 Verstöße gegen die neuen Bestimmungen. In beiden Bundesländern sowie in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden dürfen seit Mitternacht die Menschen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder dringende Arztbesuche. Das Saarland meldete rund 20 Verstöße gegen die neuen Bestimmungen. Morgen Abend wollen die Spitzen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen beraten. Bayerns Ministerpräsident Söder hofft dabei auf ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer. An dem Vorpreschen Bayerns bei Ausgangsbeschränkungen gab es gestern Kritik, unter anderem von SPD und Grünen.



In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch Instituts inzwischen über 16.600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 46 Menschen starben. Die Johns Hopkins Universität spricht von über 20.700 Infizierten und 72 Toten.