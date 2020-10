Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Appell an die Bevölkerung erneuert, die Zahl der persönlichen Kontakte so gering wie möglich zu halten. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte sie angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen, es reiche nicht mehr aus, lediglich Abstand zu halten und Maske zu tragen.

Merkel betonte, ihre Aufforderung aus der vergangenen Woche gelte nach wie vor "Wort für Wort" - und ließ im Anschluss die Aufzeichnung von vor sieben Tagen einspielen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe mehr Entscheidungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der CDU-Politiker warnte zugleich vor so umfangreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie zu Beginn der Pandemie. Viele Unternehmen würden sie nicht nochmals verkraften. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD sagte der "Bild"-Zeitung, in der kommenden Woche müssten Bund und Länder dringend darüber sprechen, ob weitere Eingriffe in das Leben der Menschen erforderlich seien.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.