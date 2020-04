In Deutschland zeigen die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie inzwischen eine messbare Wirkung.

Allerdings gebe es noch keinen Grund zur Entwarnung, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, in Berlin. Nach seinen Worten steckt gegenwärtig ein Infizierter hierzulande im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an. In den vergangenen Wochen waren es fünf bis sieben Personen. In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 80.000 Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger. Die Zahl der Todesfälle wird mit 1.017 angegeben.



Bundeskanzlerin Merkel rief die Bundesbürger dazu auf, sich auch an Ostern an die Kontaktbeschränkungen zu halten und die Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten. Die Zahl der Infizierten steige noch zu stark an, sagte die CDU-Politikerin in ihrem Video-Podcast. In diesem Jahr würden die Menschen eine ganz andere Osterzeit erleben. Merkel war heute nach zweiwöchiger Quarantäne ins Kanzleramt zurückgekehrt.



Unterdessen hat die Luftwaffe sechs weitere schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach Deutschland geholt.