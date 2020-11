Das Kanzleramt will offenbar schärfere Corona-Regeln durchsetzen als von den Bundesländern vorgeschlagen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird erwogen, die Weihnachtsferien noch früher als von den Landesregierungen geplant beginnen zu lassen. Die Ministerpräsidenten wollen den Ferienstart auf den 19. Dezember vorziehen. Bundeskanzlerin Merkel könnte sich demnach vorstellen, dass die Ferien bereits am 16. Dezember beginnen.



In einer Sitzung der Unionsfraktion begrüßte Merkel laut Teilnehmern die Beschlussvorlage der Bundesländer zur Eindämmung der Corona-Pandemie, kündigte aber zugleich eigene Vorschläge für das morgige Treffen mit den Regierungschefs der Länder an.



Diese wollen die seit Anfang November geltenden Beschränkungen bis zum 20. Dezember verlängern aber unter anderem die Kontaktbeschränkungen verschärfen. Für Weihnachten und an Silvester gelten dem Konzept zufolge aber Lockerungen.

