Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer wollen morgen Mittag über ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beraten.

Dazu wird Merkel an der turnusmäßigen Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin teilnehmen. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Spahn appellierte Merkel heute an Politik und Bevölkerung, alles für den Schutz gegen das Virus zu tun. Im Moment gehe es darum, Zeit zu gewinnen und die Ausbreitung zu verlangsamen, betonten beide. Die Absage von Großveranstaltungen sei eine sinnvolle und notwendige Maßnahme.



Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen starb heute ein weiterer Patient. Es ist der dritte Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Wie die FDP-Bundestagsfraktion am Abend mitteilte, hat sich einer ihrer Abgeordneten angesteckt. In Deutschland gibt es derzeit mehr als 1.600 registrierte Infektionen.