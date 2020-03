Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer wollen heute über ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beraten.

Dazu wird Merkel an der turnusmäßigen Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin teilnehmen. Bei dem Treffen soll auch über den Ausbau der erneuerbaren Energien gesprochen werden.



Die Bildungsminister der Länder befassen sich ebenfalls mit den Auswirkungen der Corona-Epidemie, und zwar auf die Schulen. Auf der zweitägigen Konferenz geht es unter anderem darum, ob die bevorstehenden Abiturprüfungen gefährdet sind.



Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es in Deutschland derzeit mehr als 1.900 registrierte Infektionen mit dem Coronavirus. Drei Patienten sind gestorben.