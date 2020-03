Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute über weitere Schritte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. In einer Schaltkonferenz soll es vor allem darum gehen, ob bundesweite Ausgangsbeschränkungen verhängt werden sollen.

Einige Bundesländer - wie Bayern - haben ihre Bestimmungen bereits verschärft. Kanzleramtschef Braun hatte den gestrigen Tag als wichtig bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren bezeichnet und erklärt, man werde sich das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende genau ansehen. Merkel hatte am Mittwoch an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich an die Auflagen zu halten und soziale Kontakte zu vermeiden.



In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch Instituts inzwischen über 16.600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 46 Menschen starben.