Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten zur Stunde über das Vorgehen in der Corona-Krise.

Bei der Telefonkonferenz soll es vor allem um weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob es bundesweite Ausgangsbeschränkungen geben wird.



An dem Gespräch nehmen auch Finanzminister Scholz, Innenminister Seehofer, Gesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teil.



Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, weitere Schritte vom Verhalten der Bürger an diesem Wochenende abhängig zu machen.



Einige Bundesländer haben bereits Ausgangsbeschränkungen verhängt, darunter Bayern und das Saarland. Dort ist das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa Einkäufe oder der Weg zur Arbeit. Weiterhin gestattet ist auch Bewegung an der frischen Luft, jedoch nicht in größeren Gruppen.