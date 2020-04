Bundeskanzlerin Merkel berät heute Mittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Im Anschluss an die Videokonferenz will Merkel die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren. Ein Großteil der Beschränkungen wegen der Corona-Krise

gilt schon seit vier Wochen. Im Mittelpunkt der Beratungen soll offiziellen Angaben zufolge die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in die Kitas und Schulen zurückkehren können. Die Empfehlung, die sozialen Kontakte bis auf ein Minimum zu reduzieren, dürfte indes aufrechterhalten werden. - Am Vormittag tagt bereits das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung.



Außenminister Maas warnte vor einer zu frühen Lockerung der Kontaktsperren. Der SPD-Politiker sagte der "Rheinischen Post", wenn es dadurch erneut zu einem starken Anstieg der Infektionen käme, wären die Behörden gezwungen, noch drastischere Maßnahmen als bisher zu ergreifen.