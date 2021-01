Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den zuständigen Ministern darüber beraten, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden kann.

Teilnehmen werden Bundesgesundheitsminister Spahn, Wirtschaftsminister Altmaier, Kanzleramtschef Braun und Finanzminister Scholz. Aus Spahns Ministerium verlautete, bei dem Treffen solle erörtert werden, ob und wie eine zusätzliche Produktion von Impfstoffen in Deutschland koordiniert und unterstützt werden könne. Mehrere Bundesländer und die Opposition, aber auch die Regierungspartei SPD hatten zuletzt eine nicht ausreichende und zu langsame Versorgung mit Impfstoff kritisiert.



Merkel sprach heute auch mit dem russischen Präsidenten Putin über eine mögliche Zusammenarbeit beider Länder bei der Impfstoffproduktion. Dies teilte der Kreml in Moskau mit. Bei dem Telefonat seien weiterführende Gespräche der Gesundheitsministerien vereinbart worden, hieß es. Russland hatte Mitte August den Impfstoff "Sputnik V" für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 5.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 31.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 05.01.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 4.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.