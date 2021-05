Bundeskanzlerin Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass Sommerurlaub in Europa auch für Ungeimpfte möglich sein wird.

Sie sagte per Video-Gespräch nach dem EU-Gipfel in Porto, wenn man sehe, wie niedrig die Inzidenzen in einigen europäischen Ländern wie Portugal jetzt schon seien, dann sei sie hoffnungsfroh. Auch in Deutschland scheine die dritte Welle gebrochen. Die Möglichkeit eines Sommerurlaubs in Europa gelte dabei selbstverständlich auch für Ungeimpfte, so Merkel.

