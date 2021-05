Bundeskanzlerin Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass Sommerurlaub in Europa auch für Ungeimpfte möglich sein wird.

Sie sagte per Video-Gespräch nach dem EU-Gipfel in Porto, wenn man sehe, wie niedrig die Inzidenzen in einigen europäischen Ländern wie Portugal jetzt schon seien, dann sei sie hoffnungsfroh. Auch in Deutschland scheine die dritte Welle gebrochen. Die Möglichkeit eines Sommerurlaubs in Europa gelte dabei selbstverständlich auch für Ungeimpfte, so Merkel.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 08.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 08.05.)

+ Öffnungen: Welche Bundesländer wieder Tourismus erlauben (Stand 08.05.)

+ Lockerungen: Was sie bedeuten und wie sie umgesetzt werden (Stand 07.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

Test und Schutz

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 03.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.