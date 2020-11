Bundeskanzlerin Merkel hat die Erwartung gedämpft, dass mit der schnellen Entwicklung von Impfstoffen die Corona-Krise bald vorbei ist.

Diese werde Deutschland noch den ganzen Winter beschäftigen, sagte Merkel bei der Übergabe des Gutachtens des Sachverständigenrates in Berlin. Auch sei davon auszugehen, dass die zweite Welle härter ausfallen werde als die erste. Daran änderten auch die positiven Nachrichten über die Impfstoffentwicklung nichts. Deshalb müssten die Corona-Vorsichtsmaßnahmen weiter gelten, betonte die Kanzlerin.



In Deutschland sind 18.487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, sind dies 1.273 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg um 261 auf 11.767.

