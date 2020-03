Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine Diskussion über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum derzeitigen Zeitpunkt ab.

Sie müsse die Menschen in Deutschland um Geduld bitten, erklärte Merkel in Berlin. Im Moment dauere es nur vier bis fünf Tage, bis sich die Infektionen verdoppelten. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, fügte die Kanzlerin hinzu. Zuvor hatten sich bereits Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und seine Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, gegen eine Diskussion über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Dagegen stellte der niedersächsische Innenminister Pistorius eine baldmögliche Lockerung der Maßnahmen in seinem Bundesland in Aussicht. Man werde sie so bald wie möglich schrittweise aufheben, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schließlich würden hier Bürger- und Freiheitsrechte massiv eingeschränkt.