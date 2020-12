Bundeskanzlerin Merkel hat weitergehende Beschränkungen in der Corona-Krise gefordert. Sie sagte in einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Angaben von Teilnehmern, mit den bisher beschlossenen Maßnahmen komme Deutschland nicht durch den Winter. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten.

Die Bundeskanzlerin sprach sich dafür aus, noch vor Weihnachten Entscheidungen über weitere Maßnahmen zu treffen. Man dürfe nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass die seit einigen Tagen wieder steigenden Zahlen heruntergehen würden. Zuvor hatte der saarländische Ministerpräsident Hans eine zusätzliche Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gefordert, ebenso heute Morgen Bayerns Ministerpräsident Söder, der für sein Bundesland bereits schärfere Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Merkel lobte die Entscheidungen in Bayern als Schritte in die richtige Richtung.

