Die Bundesregierung hält die Folgen des Coronavirus für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland derzeit für nicht absehbar. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich offen dafür, im Kampf gegen das neuartige Coronavirus das Prinzip der Schwarzen Null im Bundeshaushalt zu vernachlässigen.

Merkel sagte in Berlin, die Bundesregierung tue, was notwendig sei, um die Folgen der Epidemie abzufedern. Es könne in dieser Lage nicht jeden Tag gefragt werden, was das für den Bundeshaushalt bedeute. Priorität sei die Bekämpfung des Virus. Jetzt gelte es zudem, sich solidarisch zu verhalten, sowohl im gesellschaftlichen Miteinander als auch gegenüber anderen Ländern.



Die Kanzlerin betonte, es gebe noch keine Therapie und keinen Impfstoff. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten infiziert werden. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen seien besonders gefährdet.



Führende Ökonomen hatten zuvor vor einem "Corona-Schock" für die deutsche Wirtschaft gewarnt und die Bundesregierung zu entschlossenerem Handeln aufgefordert. Viele Firmen drohten unverschuldet in eine Krise zu geraten. Die Welthandelsorganisation WTO meldet erste messbare Auswirkungen der Corona-Krise auf die weltweite Wirtschaft: Vor allem der Personenverkehr, die Schifffahrt und der Dienstleistungssektor sind demnach betroffen.



Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist inzwischen ein 73-jähriger Mann mit schwerer Vorerkrankung an den Folgen des Coronavirus gestorben. Er ist das dritte Todesopfer in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Spahn warb dafür, auch kleinere Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern abzusagen. In der Fußballbundesliga wird es am Wochenende zum ersten Mal einen vollständigen Spieltag ohne Zuschauer geben.



In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile rund 1.300 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen starb ein weiterer Patient. Es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Einzelheiten zu diesem Fall sind noch nicht bekannt.

