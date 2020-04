Bundeskanzlerin Merkel ist nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne ins Kanzleramt zurückgekehrt.

Ihr Sprecher Seibert sagte in Berlin, Merkel habe die Regierungsgeschäfte wieder persönlich aufgenommen. Zuvor hatte sie von zu Hause per Telefon und Videoschalten regiert.



Die Kanzlerin hatte sich am 22. März in Quarantäne begeben, weil ein Arzt positiv auf das Coronavirus getestet worden war, der sie zuvor behandelt hatte. Drei Corona-Test bei Merkel fielen negativ aus.