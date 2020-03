Bundeskanzlerin Merkel muss in häusliche Quarantäne.

Wie Regierungssprecher Seibert am Abend in Berlin mitteilte, hatte sie Kontakt zu einem Arzt, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie sei nach ihrer Pressekonferenz davon in Kenntnis gesetzt worden. Der Mediziner habe am Freitagnachmittag bei Merkel eine prohylaktische Impfung vorgenommen. Seibert betonte, auch in der häuslichen Quarantäne werde die Kanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen. Sie werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig sei.