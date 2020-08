Bundeskanzlerin Merkel hat die ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland als besorgniserregend, aber noch beherrschbar bezeichnet.

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert die Kanzlerin unter Berufung auf Teilnehmerkreise der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause. Demnach sagte Merkel, es könne derzeit keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele.



Der hessische Ministerpräsident Bouffier warnte dem Bericht zufolge in der Sitzung vor Alarmismus. Die Situation in Deutschland sei nicht so wie im März. Man müsse nun besonnen mit der Lage umgehen.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuvor angesichts der steigenden Corona-Infektionen vor größeren Feiern gewarnt. Neben Ansteckungen durch Reiserückkehrer übertrage sich das Virus bei geselligen Veranstaltungen sehr schnell, sagte er im ZDF. Deshalb sollten noch eine Zeit lang Feiern nur im engeren Familienkreis stattfinden.

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

