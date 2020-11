Bundeskanzlerin Merkel rechnet bereits im Dezember oder um die Jahreswende mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Die Nachrichten der letzten Tage stimmten sie zuversichtlich, sagte die CDU-Politikerin nach einem Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Zugleich verwies Merkel auf die Vorbereitungen zum Aufbau von Impfzentren.

Sie sei beeindruckt, wie viele Länder detaillierte Pläne hätten. Die Logistik sei vor allem für den Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer wegen der nötigen Kühlung eine Herausforderung. Die Bundeskanzlerin merkte an, alle EU-Staaten stünden unter großem Druck. Die Staats- und Regierungschefs hätten berichtet, wie schwierig es sei, bei den Bevölkerungen über einen längeren Zeitraum Kontaktbeschränkungen durchzuhalten.



Der EU-Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen war nur am Rande ein Thema. Merkel sagte, die deutsche Ratspräsidentschaft wolle nun alle Optionen ausloten, die für eine Lösung in Frage kämen. Die beiden osteuropäischen Länder hatten ihre Zustimmung zu dem Finanzpaket verweigert. Grund sind Pläne, EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze künftig zu kürzen.

