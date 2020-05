Das Bundeskabinett berät heute darüber, wie es mit den Kontrollen an Deutschlands Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll.

Kanzlerin Merkel hatte gestern in einer Konferenz der Unions-Fraktion Hoffnungen auf schrittweise Öffnungen genährt. Laut Teilnehmern sagte sie, ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht "bis ultimo" fortgesetzt würden. Dazu werde es an vielen Stellen voraussichtlich einen mehrstufigen Prozess geben. Die Kontrollen an den Grenzen zu den Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sind zunächst bis zum Freitag dieser Woche befristet. Einreisen darf nur, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Zuletzt hatte Bundesinnenminister Seehofer noch an den Beschränkungen bis auf Weiteres festhalten wollen.