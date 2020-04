Bundeskanzlerin Merkel will am Nachmittag mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise sprechen.

In der Videokonferenz soll es um mögliche Lockerungen der derzeit geltenden Beschränkungen gehen. Unter anderem steht nach Angaben der Bundesregierung ein Konzept der Religionsgemeinschaften für mögliche Versammlungen auf der Tagesordnung. Einige Bundesländer erlauben bereits wieder Zusammenkünfte unter bestimmten Auflagen. Auch Sportvereine und Fitnessstudios erhoffen sich Perspektiven für eine Wiederöffnung.



Die Erwartungen hatte Merkel in der vergangenen Woche allerdings gedämpft. Sie wolle zunächst bis zum 6. Mai warten, weil dann klarer sei, wie sich die bisherigen Lockerungen für die Wirtschaft auf die Virusausbreitung ausgewirkt hätten, erklärte sie in Berlin.