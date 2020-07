Bundeskanzlerin Merkel berät mit dem italienischen Ministerpräsidenten Conte über das Corona-Hilfspaket der EU.

Das Treffen der beiden Politiker auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin dient auch der Vorbereitung des EU-Gipfels am kommenden Freitag. Morgen will Merkel mit dem spanischen Regierungschef Sánchez zusammenkommen. Italien und Spanien sind von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Beide Länder sind mögliche Hauptempfänger der geplanten EU-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro.



Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen davon 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. Die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden lehnen nicht rückzahlbare Zuwendungen ab.