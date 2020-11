Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz haben die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich auf eine Verschärfung des bestehenden Teil-Lockdowns eingestellt.

Um wieder Zugriff auf die Corona-Pandemie und die Kontaktnachverfolgung zu bekommen, müsse man sicherlich noch einiges tun, sagte Merkel auf einer Pressekonferenz in Berlin. Mit Blick auf die für Mittwoch geplanten Beratungen mit den Regierungschefs der Länder sagte sie, es gebe eine Vielzahl von Gesprächsrunden, damit man in drei Tagen Ergebnisse vorstellen könne. Tatsache sei, dass man noch nicht so viel erreicht habe wie gewünscht. In vielen Bundesländern sei ein Plateau an Neuinfektionen erreicht worden, in einigen wenigen Ländern gingen die Zahlen zurück, in anderen stiegen sie noch.

Scholz: An Planungen für Neuverschuldung festhalten

Finanzminister Scholz äußerte sich ähnlich. Darüberhinaus erklärte er, die Bundesregierung wolle mehr oder weniger an den bisherigen Planungen für die Neuverschuldung festhalten. Für das laufende und das kommende Jahr sollten zusammen etwas mehr als 300 Milliarden Euro aufgenommen werden. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten dagegen, der Entwurf für die Beratungen des Haushaltsausschuss am kommenden Donnerstag sehe für 2021 eine Neuverschuldung von mindestens 160 Milliarden Euro vor. Bislang war von 96 Milliarden Euro die Rede.

