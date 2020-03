Bundeskanzlerin Merkel hat die Deutschen zu besonderer Solidarität in der Coronavirus-Krise aufgerufen.

Soziale Kontakte sollten nach Möglichkeit weitgehend eingestellt werden, wenn notwendig, bis hinein ins familiäre Umfeld, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Man helfe damit ganz konkret Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen. Jeder könne mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert würden, so verlangsame, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert werde. Die Kanzlerin sprach von einer großen Herausforderung und betonte, die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten werde dauern.



Zudem kündigte sie die Bildung eines Kabinettsauschusses zur Krisenbewältigung an. Dem Gremium gehören demnach neben Merkel, Vizekanzler Scholz, Innenminister Seehofer, Außenminister Maas sowie Gesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer an.