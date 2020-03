Bundeskanzlerin Merkel hat umfassende staatliche Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise zugesichert.

Die Bundesregierung sei gewillt, alles zu tun, was notwendig sei, damit Deutschland möglichst gut durch diese Krise hindurchkomme, sagte Merkel in Berlin. Die Kanzlerin berät am Abend mit Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften über Maßnahmen, um die Folgen der Corona-Krise aufzufangen.



Die Bundesregierung hat bereits zugesagt, den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen zu helfen. Den zuständigen Bundesministern Scholz und Altmaier zufolge könnte über einen erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind Steuererleichterungen geplant. Außerdem billigte der Bundestag im Schnellverfahren befristete Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld.