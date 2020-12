Bundeskanzlerin Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitreichende Schließungen nach Weihnachten gefordert.

In einer Phase bis zum 10. Januar sollten Geschäfte geschlossen werden, sagte sie in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Es sollten auch die Ferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden. Zudem verteidigte sie hohe Schuldenaufnahme angesichts der Corona-Krise. Die Pandemie sei eine Herausforderung, wie sie die Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gekannt habe. Diese besondere Situation erfordere ein besonderes Handeln. Die CDU-Politikerin fügte hinzu, Aufgabe der Regierung sei es, die Folgen der Pandemie abzufedern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.



Nach der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina plädieren immer mehr Politiker dafür, im Kampf gegen die hohen Infektionszahlen nach Weihnachten einschneidende Einschränkungen zu erlassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte der Deutschen-Presse-Agentur, man brauche einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten. Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr könne das Land am ehesten komplett heruntergefahren werden. Die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze seien so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Auch der Deutsche Städtetag hält die Zeit nach den Feiertagen für ideal. Führende Virologen fordern indes schon vor Weihnachten einen Lockdown und warnen vor den Folgen von Lockerungen an den Weihnachtstagen.

