Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht gestellt.

Man wolle bei den Beratungen mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch eine solche Strategie auf den Weg bringen, sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in Beratungen des CDU-Präsidiums. In der aktuellen Lockerungsdebatte mahnte die Kanzlerin aber zur Vorsicht. Die Infektionswelle sei zwar gebrochen, aber kein Bundesland liege bei der Inzidenz unter einem Wert von 50.



Bundesbildungsministerin Karliczek stellt heute Leitlinien für eine mögliche Öffnung der Schulen unter Pandemiebedingungen vor.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.