Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, hält in der aktuellen Corona-Lage eine feste Impf-Reihenfolge weiterhin für sinnvoll.

Zwar hätten die Hausarztpraxen damit derzeit mehr Arbeit, sagte Mertens im Deutschlandfunk (Audio-Link). Solange es aber nicht genug Impfstoff gebe, müssten zuerst die Menschen geimpft werden, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung hätten. Nur so könne man die Intensivstationen entlasten. Zudem zeigten Modell-Rechnungen übereinstimmend, dass man durch eine Änderung der Impfreihenfolge die dritte Welle nicht brechen könne, betonte der Mediziner.



Mertens äußerte die Erwartung, dass im Mai, spätestens Anfang Juni so viel Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehe, dass dann die Priorisierung aufgehoben werde. Dies hatte Bundesgesundheitsminister Spahn der Bevölkerung diese Woche in Aussicht gestellt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 24.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.