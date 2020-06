Mehrere von der "Sea-Watch 3" im Mittelmeer gerettete Migranten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Angaben der italienischen Behörden haben sich 28 von 211 Migranten nachweislich infiziert. Sie sind auf einem Quarantäneschiff untergebracht, das vor Porto Empedocle in Sizilien liegt. Der Regionalpräsident Siziliens, Musumeci, wertete das Testergebnis als Bestätigung für die umstrittene Weigerung der Behörden, gerettete Flüchtlinge direkt an Land gehen zu lassen. So könnten Infektionsherde eingegrenzt und kontrolliert werden. Seit der Corona-Krise müssen im Mittelmeer gerettete Migranten zwei Wochen auf Schiffen in Quarantäne.