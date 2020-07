Millionäre aus mehreren Ländern haben wegen der Corona-Krise zu einer höheren Besteuerung ihrer Vermögen aufgerufen.

Man bitte die Regierungen, die Steuern erheblich und dauerhaft anzuheben, schrieben die über 80 Männer und Frauen, die vor allem aus den USA stammen, in einem offenen Brief. Durch die Corona-Pandemie könnte eine halbe Milliarde Menschen in die Armut abrutschen. Viele Kinder hätten nicht mehr die Möglichkeit, in die Schule zurückzukehren, heißt es weiter.



Die Regierungen stünden nun in der Verantwortung, die benötigten Mittel zu beschaffen und sie in angemessener Weise auszugeben - etwa für Gesundheitssysteme, Schulen und Sicherheit. Der Brief endet mit dem Appell: "Besteuert uns. Es ist die richtige und einzige Wahl".