Bundesarbeitsminister Heil will Lohnausfälle durch Kurzarbeitergeld in der Coronavirus-Krise möglichst gering halten und sieht dabei die Wirtschaft in der Mitverantwortung.

Es sei so, dass die Arbeitgeber durchaus auch mehr zahlen könnten, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Daher werde es in Gesprächen mit der Wirtschaft auch darum gehen, wie Lohnlücken geschlossen würden, um Kaufkraft zu sichern. Heil kommt heute mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, und Vertretern von Arbeitgebern sowie Gewerkschaften zusammen. Beim aktuellen Kurzarbeitergeld werden den Firmen die Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe erstattet. Arbeitnehmer bekommen 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.