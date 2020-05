Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Bundesminister Müller die Entwicklungsländer mit einer Milliarde Euro Soforthilfe unterstützen.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, die Pandemie könne nur weltweit besiegt werden. Deshalb wolle sein Ministerium in einem ersten Schritt mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Darüber hinaus liefen Gespräche mit dem Finanzministerium über einen Nachtragshaushalt, damit die Entwicklungsländer weitere drei Milliarden Euro erhielten. Müller wies darauf hin, dass in Asien und Lateinamerika die großen Schwellenländer Indien und Brasilien besonders von der Pandemie betroffen seien. In Afrika breite sich das Virus mit einer Verzögerung von zwei Monaten rasant aus. Der Höhepunkt werde voraussichtlich gleichzeitig mit der jährlichen Malaria-Saison zusammenfallen. Die Pandemie sei daher auch ein globaler Weckruf zur internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, betonte der Minister.