Das Bundesgesundheitsministerium hält es weiter für möglich, dass erste Corona-Impfungen bereits im Frühjahr des kommenden Jahres durchgeführt werden könnten. Man gehe davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte, sagte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der Deutschen Presseagentur.

Das Nachrichtenmagazin der "Spiegel" zitiert Minister Spahn mit den Worten, es könne Januar sein, vielleicht auch Februar oder März - oder später. Ähnlich habe sich Spahn auf einer Videoschaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Länder Anfang der Woche geäußert, meldet die "Bild"-Zeitung. Zudem seien die Landesregierungen aufgefordert worden, in Kürze Lieferadressen für einen Impfstoff zu nennen. Insgesamt sollen demnach bundesweit 60 Impfzentren entstehen. Spahn hatte mehrfach von der Einrichtung solcher Zentren gesprochen, etwa in Messehallen. Wie der "Spiegel" weiter berichtet, habe Spahn die Ständige Impfkommission, den Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina um Vorschläge gebeten, um zu entscheiden, wer zuerst geimpft werden könnte. Der CDU-Politiker gehe davon aus, dass Pflegekräfte, Ärzte und medizinisches Fachpersonal an erster Stelle stünden.



Das Robert Koch-Institut meldet heute erneut mehr als 11.000 Coronavirus-Infektionen innerhalb eines Tages. Mit 11.242 Fällen liegt der Wert etwas niedriger als am Vortag.

