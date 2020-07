Nach der gerichtlichen Aufhebung der Corona-Auflagen für den Kreis Gütersloh will die nordrhein-westfälische Landesregierung keine neuen Maßnahmen verfügen, auch nicht für einzelne Gemeinden.

Gesundheitsminister Laumann sagte in Düsseldorf, die Beschränkungen könnten vollständig auf die bereits verhängte Quarantäne beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück begrenzt werden. Aktuelle Zahlen belegten, dass es gelungen sei, einen größeren Ausbruch einzudämmen, betonte der CDU-Politiker.



Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Corona-Auflagen für den gesamten Kreis Gütersloh als unverältnismäßig eingestuft. Sie wären ohnehin in der Nacht auf Mittwoch abgelaufen. Der Betrieb beim Fleischverarbeiter Tönnies ruht weiterhin. Derzeit laufen Gespräche mit den Behörden über ein Hygienekonzept. Mehr als 1.000 Mitarbeiter waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

