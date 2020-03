Der saarländische Ministerpräsident Hans hat die Einschränkung des Grenzverkehrs als notwendig verteidigt, um das Coronavirus einzudämmen.

Die Maßnahme sei kein Rückzug in einen nationalen Egoismus, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gehe darum, vor allem die Schwächeren und Risikogruppen zu schützen. Ähnlich drastische Regelungen werde man mit der fortschreitenden Ausbreitung des Virus noch mehr benötigen. In so einer Krise sei Zögern vollkommen falsch am Platz.



Deutschland schließt heute an vielen Stellen weitgehend seine Grenzen. An den Übergängen nach Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und in die Schweiz dürfen Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr ein- oder ausreisen. Hans sagte, es gehe um den normalen Grenzverkehr, also Menschen, die einkaufen oder im Nachbarland flanieren wollten. Ausnahmen gebe es etwa für wichtige Berufsgruppen wie medizinisches Personal oder die lebensmittelverabreitende Industrie. Ab Morgen müssten Berufspendler eine Bescheinigung des Arbeitgebers dafür vorlegen, dass eine Beschäftigung vor Ort notwendig ist.



Die Vizepräsidentin des Europaparlamentes, Barley, äußerte sich zu den Grenzschließungen skeptisch. Ein Infizierter verbreite das Virus weiter, egal ob er von Köln nach Frankfurt oder von Köln in die Niederlande fahre, sagte die SPD-Politikerin ebenfalls im Deutschlandfunk.