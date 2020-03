Am Klinikum Wolfsburg werden derzeit keine neuen Patienten aufgenommen, weil Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Wie die Stadt Wolfsburg mitteilte, werden die Vorsichtsmaßnahmen in dem Krankenhaus weiter verschärft. So arbeite das Klinikpersonal ab sofort im Vollschutz, hieß es. Zudem sollen keine Besuche mehr erlaubt sein und die Patienten einzeln auf die Zimmer verteilt werden. Personal und Patienten wurden laut Stadt auf das Coronavirus getestet. Über das weitere Vorgehen soll entschieden werden, sobald am Abend ihre Testergebnisse vorliegen.