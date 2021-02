Das US-Unternehmen Moderna will die Produktionskapazitäten für seinen Corona-Impfstoff ausbauen.

Das Unternehmen teilte in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mit, dass man in diesem Jahr die geplante Produktion von 600 Millionen Dosen um 100 Millionen aufstocken und möglicherweise noch weiter ausbauen könne. Im kommenden Jahr werde dann eine Produktion von 1,4 Milliarden Impfdosen möglich sein.



Zudem teilte das Unternehmen mit, dass es einen speziell gegen die südafrikanische Coronavirus-Variante entwickelten Impfstoff zu klinischen Tests eingereicht hat. Ersten Erkenntnissen zufolge wirkt der bisher zugelassene Impfstoff bereits gegen die Varianten, doch will das Unternehmen seinen Wirkstoff so oft wie nötig anpassen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.