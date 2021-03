Der Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen.

Die klinischen Tests in den USA und Kanada hätten bereits begonnen, teilte das US-Unternehmen mit. Insgesamt rund 6.750 gesunde Kinder im Alter von sechs Monaten bis 12 Jahren sollen demnach daran teilnehmen. Sie erhalten zunächst zwei kleinere Dosen des sogenannten mRNA-Wirkstoffes im Abstand von 28 Tagen.



Die Impfung von Kindern unter 16 Jahren ist mit den bislang in den Vereinigten Staaten zugelassenen Corona-Impfstoffen nicht erlaubt. Die Immunisierung von Minderjährigen wird als ein Schlüssel für das Erreichen einer Herdenimmunität in der Corona-Pandemie gesehen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.