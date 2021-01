Der Vorsitzende der Monopolkommission, Kühling, hat Bedenken zur geplanten Staatshilfe für den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof geäußert.

Zwar seien staatliche Leistungen an einzelne Unternehmen in der Corona-Krise zu rechtfertigen, sagte Kühling der Zeitung "Die Welt". Schließlich bringe ein verordneter Lockdown das Geschäftsmodell praktisch zum Erliegen. Allerdings sei fraglich, wie nachhaltig die Rettungsaktion für Galeria Karstadt Kaufhof sei. Problematisch sei etwa die eher weniger gute Perspektive des Unternehmens vor dem Hintergrund einer schleppenden Digitalisierung. Für die Steuerzahler sei zudem der Umstand kritisch, dass es sich um ein nachrangiges Darlehen handele. Damit bestünde im Insolvenzfall kaum eine Chance auf Rückzahlung, kritisierte Kühling. Die Monopolkommission ist ein ständiges Beratungsgremium für die Bundesregierung in der Wettbewerbspolitik.



Zuletzt war bekannt geworden, dass die Bundesregierung dem letzten großen deutschen Warenhauskonzern mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro unter die Arme greifen will.

