In der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen kritisiert der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, die ablehnde Haltung der Bundesregierung.

Er halte diese Entscheidung für falsch, und die Debatte werde sich weiter verschärfen, sagte Montgomery im Deutschlandfunk. Kanzlerin Merkel sei eine hochpragmatische Frau und werde sich bei nicht ausreichender Impfbereitschaft schließlich auch für eine Pflicht aussprechen. Vor allem in der Altenpflege sei eine deutlich niedrigere Impfquote im Personal zu beklagen. Mit Blick auf Skeptiker betonte Montgomery, wem Patienten anvertraut würden, müsse sich zu deren Schutz auch solidarisch verhalten. Wer Vakzine aber partout ablehne, der müsse sich im Gesundheitsbereich eine andere Beschäftigung ohne direkten Patienten-Kontakt suchen, wo keine Ansteckung anderer drohe.



Ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft sagte der Funke Mediengruppe, er sehe zumindest für die Kliniken keine Notwendigkeit für solch eine Debnatte. Hier sei von einer Quote von bis zu 90 Prozent auszugehen. Es dürfte keinen anderen Bereich geben, in dem die Beschäftigten sich selbst und ihr Umfeld so gut schützen, wie in Krankenhäusern.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.