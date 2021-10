Russlands Hauptstadt Moskau geht wieder in den Corona-Lockdown.

Wegen steigender Infektionszahlen müssten ab Mitte kommender Woche alle Geschäfte, Bars und Restaurants schließen, kündigte Bürgermeister Sobjanin an. Es dürften nur Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte und Apotheken geöffnet bleiben.



Die Zahl der Corona-Ansteckungen in Russland war in den vergangenen Tagen auf neue Höchstwerte gestiegen. Auch die Zahl der Gestorbenen im Zusammenhang mit dem Virus erreichte einen Rekordstand. Am Samstag überschritt sie erstmals die Schwelle von 1.000 Todesfällen binnen 24 Stunden. Die Regierung macht insbesondere die mangelnde Impfbereitschaft für die Entwicklungen verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.