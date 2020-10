Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat betont, dass Hilfe der Bundeswehr zur Eingrenzung der Corona-Infektionen in der Hauptstadt auch weiterhin willkommen ist.

Müller sagte im Abgeordnetenhaus der Hauptstadt, man würde sich über weitere Unterstützung der Truppe sehr freuen. Er reagierte damit auf Kritik von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn am Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dieser lehnt Hilfe der Bundeswehr bislang ab. Spahn sagte im ARD-Fensehen, bei steigenden Infektionszahlen kämen die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern irgendwann an ihre Belastungsgrenzen. Es sei irritierend, wenn in dieser Situation Berlin-Friedrichshain aus ideologischen Gründen mitten in der Pandemie keine Hilfe von der Truppe wolle.



In elf Berliner Bezirken kommen Soldaten vor allem bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten sowie in Teams für Tests zum Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.