Die Corona-Krise hat laut Entwicklungsminister Müller dramatische Folgen für Afrika.

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Auswirkungen des Lockdowns hätten die Menschen verheerend getroffen. Die Logistik sei zusammengebrochen, Nahrungs- und Medikamentenketten seien abgerissen. 300 Millionen Menschen hätten ihren Arbeitsplatz verloren. Es fehle an Arzneimitteln gegen Malaria, Tuberkulose und Aids. Viele Kranke könnten nicht mehr versorgt werden. Er befürchte, dass auf dem afrikanischen Kontinent zwei Millionen Menschen an den Folgen des Lockdowns sterben würden, sagte Müller.



Der Minister rief die reichen Industrieländer auf, Corona-Impfungen in armen Ländern stärker zu unterstützen. In Afrika habe es bisher - mit Ausnahme Südafrikas - so gut wie keine Impfungen gegeben.

