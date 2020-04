Bundesentwicklungsminister Müller erwartet von der chinesischen Regierung, den Ausbruch der Corona-Pandemie aufzuklären.

Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte der CSU-Politiker, die Führung in Peking müsse "vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen". Müller nahm Bezug auf Berichte, wonach unklar sei, ob der Ursprung des Virus ein Wildtiermarkt oder ein Forschungslabor in Wuhan gewesen sei. Dies müsse geklärt werden, so der Minister, sonst gehe viel Vertrauen verloren.



Das Institut in Wuhan wies am Wochenende den Verdacht zurück, für den Pandemie-Ausbruch verantwortlich zu sein. Die chinesische Regierung erklärte wiederholt, das Corona-Virus habe seinen Ursprung auf dem Tiermarkt der Stadt gehabt.